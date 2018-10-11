Kayseri Şehir Hastanesi'nde hava ambulans hizmeti başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapımı tamamlanan hava ambulans pisti, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi heliport alanı için simülasyon çalışması yapıldı. Hava-38 olarak adlandırılan hava ambulansı Talas yerleşkesinden havalanarak, Kayseri Şehir Hastanesi'nde bulunan piste iniş yaptı.

Simülasyon çalışmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, bu çalışmayla şehir hastanesinin heliport alanının açılışını yaptıklarını belirtti.

Acil sağlık hizmetlerinin geldiği noktanın çok iyi bir düzeyde olduğunu anlatan Benli, helikopter ambulansın Kayseri'nin yanı sıra çevre illere de hizmet verdiğini bildirdi.

Yaklaşık bir saat uçuş mesafesinde olan tüm yerlere hava ambulansıyla hizmet verdiklerini vurgulayan Benli, şunları söyledi:

"Sadece Kahramanmaraş kısmını Adana alıyor. Diğer taraftaki Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas bölgesine biz hizmet veriyoruz. İlimizin içerisinde de yarım saatin üzerindeki ulaşım yeri olan acil durumlarda helikopter ambulansımızı hareketlendiriyoruz, hava şartları müsait olduğu taktirde. Kışın kullanım saatleri düşse de yazın 30 saate varan aylık kullanımlarımız oluyor. Bu da halkımızın hizmetinde helikopter ambulansımızın ne kadar efektif ve iyi bir şekilde kulanıldığının göstergesi. İnşallah fazla kullanma ihtiyacımız olmaz ama bugünden itibaren şehir hastanemizdeki heliport alanımız aktiflenmiş durumda. Bundan sonra burası aktif olarak kullanılacaktır."