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Kayseri Şehir Hastanesi'nde hava ambulans hizmeti başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2018 17:34 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: - "Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas bölgesine biz hizmet veriyoruz. İlimizin içerisinde de yarım saatin üzerindeki ulaşım yeri olan acil durumlarda helikopter ambulansımızı hareketlendiriyoruz" - Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik: - "Açıldığımız günden bu yana 1 milyonun üzerinde hastaya baktık. 75 bin civarı yatış gerçekleştirdik. Bunun çok daha ileriye gitmesini sağlayacağız"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapımı tamamlanan hava ambulans pisti, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi heliport alanı için simülasyon çalışması yapıldı. Hava-38 olarak adlandırılan hava ambulansı Talas yerleşkesinden havalanarak, Kayseri Şehir Hastanesi'nde bulunan piste iniş yaptı.

Simülasyon çalışmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, bu çalışmayla şehir hastanesinin heliport alanının açılışını yaptıklarını belirtti.

Acil sağlık hizmetlerinin geldiği noktanın çok iyi bir düzeyde olduğunu anlatan Benli, helikopter ambulansın Kayseri'nin yanı sıra çevre illere de hizmet verdiğini bildirdi.

Yaklaşık bir saat uçuş mesafesinde olan tüm yerlere hava ambulansıyla hizmet verdiklerini vurgulayan Benli, şunları söyledi:

"Sadece Kahramanmaraş kısmını Adana alıyor. Diğer taraftaki Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas bölgesine biz hizmet veriyoruz. İlimizin içerisinde de yarım saatin üzerindeki ulaşım yeri olan acil durumlarda helikopter ambulansımızı hareketlendiriyoruz, hava şartları müsait olduğu taktirde. Kışın kullanım saatleri düşse de yazın 30 saate varan aylık kullanımlarımız oluyor. Bu da halkımızın hizmetinde helikopter ambulansımızın ne kadar efektif ve iyi bir şekilde kulanıldığının göstergesi. İnşallah fazla kullanma ihtiyacımız olmaz ama bugünden itibaren şehir hastanemizdeki heliport alanımız aktiflenmiş durumda. Bundan sonra burası aktif olarak kullanılacaktır."

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik de 5 Mayıs 2018'de açılan hastanede vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Hastalara çok daha kolay ulaşım sağlayacak heliport için aylardır çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çelik, en son Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onayı aldıklarını kaydetti.

Bugün de ilk helikopterin heliporta indiğini bildiren Çelik, şöyle konuştu:

"Bundan sonra hastalarımızın çok daha çabuk hastanemize ulaşımlarını sağlamış olacağız. Desteği olanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra amacımız halkımıza çok daha iyi hizmet verebilmek. Açıldığımız günden bu yana 1 milyonun üzerinde hastaya baktık. 75 bin civarı yatış gerçekleştirdik. Bunun çok daha ileriye gitmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için burada bulunuyoruz. Tüm çabalarımızla eksiklerimizi görerek, bunları iyileştirmeye çalışmak için gayret edeceğiz."

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