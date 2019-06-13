KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanan plazmaferez yöntemi sayesinde kenenin ısırdığı 9 hasta sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hematoloji Bölümü'nde görevli uzman doktor Serdal Korkmaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının kenelerle bulaşan viral bir hastalık olduğunu, her viral hastalıkta olduğu gibi destek tedavisi uygulandığını hatırlattı.

Kene ısırması şikayetiyle gelen hastalara uyguladıkları tedavi yöntemini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Trombosit Transfüzyonu Aferez cihazı ile enfekte kişinin kanını cihaza alıp, plazma kısmını ayırıp sonra sağlıklı donörün plazmasıyla birleştirerek yeniden hastaya geri veriyoruz. Bu yöntem ile 4 ve 7 seans arasında hastada tam yanıt alabiliyoruz. Bu zamana kadar 9 hastamız oldu. Bu uygulamayı orta ve ağır olan hastalara yapıyoruz. Her KKKA hastasına uygulanmıyor. Tedaviye enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile birlikte karar veriyoruz ve işleme başlıyoruz. Kliniği ağır ve gerekli müdahale zamanında yapılmazsa ölebilecek olan hastalar için uygulanan bir yöntemdir. Ünitemizde toplam 4 cihaz var. Bunlar son model ve teknolojik aletler. Hem hastalar açısından hem uygulayıcı operatörler açısından güvenli. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadan çok rahat işlemlerimizi yapabildiğimiz bir tedavi yöntemi."