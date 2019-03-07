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Kayseri Şehir Hastanesine 100 tam puan

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2019 13:35 | Son Güncelleme

Ülkemizde hizmete açılan ilk en büyük yataklı şehir hastanesi olan bin 607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığının "Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi"nde kamu ve özel hastaneler arasında 100 tam puan alan ilk hastane oldu.Türkiye’de tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan standartların uygulandığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi; kamu-özel işbirliği modeliyle YDA Group tarafından yapılan ve YDA Sağlık tarafından işletilen Kayseri Şehir Hastanesi’nde 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kayseri Şehir Hastanesine 100 tam puan

Ülkemizde hizmete açılan ilk en büyük yataklı şehir hastanesi olan bin 607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığının "Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi"nde kamu ve özel hastaneler arasında 100 tam puan alan ilk hastane oldu.
Türkiye’de tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan standartların uygulandığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi; kamu-özel işbirliği modeliyle YDA Group tarafından yapılan ve YDA Sağlık tarafından işletilen Kayseri Şehir Hastanesi’nde 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen alanında uzman üç profesör ve bir doçent doktor ile Nevşehir İl Kalite Koordinatöründen oluşan değerlendirme ekibi tarafından hastanenin bütün birimlerinin yerinde görülerek, kalite standartları açısından sunulan tüm sağlık hizmetlerinin titizlikle ele alındığı değerlendirme sonunda, Kayseri Şehir Hastanesi tüm kamu ve özel hastaneleri içerisinde 100 tam puan alan ilk hastane olma başarısını gösterdi.
Entegre sağlık hizmetleri kapsamında laboratuvardan görüntülemeye, fizik tedavi ve rehabilitasyondan sterilizasyona tüm tıbbi destek hizmetleri ile temizlik, güvenlik, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri (HBYS) uygulama ve işletme hizmetleri gibi diğer tüm destek hizmetlerini sunan YDA Group Sağlık Grubu Koordinatörü Dr. Elif Sözer, değerlendirme sonucunda Türkiye’de ilk kez bir hastanenin 100 tam puan almasının büyük bir önem taşıdığını belirtti. Dr. Sözer, "Ülkemizde hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak, uygulamaya yönelik rehberlik etmek, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi ihtiyaç ve öncelikleri esas alınarak geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi Sağlık Bakanlığımız tarafından çok büyük titizlikle gerçekleştirilen önemli bir denetim. Hizmete açıldığından bu yana henüz bir yıl olmadan 2 milyon 778 bin 237 muayene ve 53 bin 462 ameliyat gerçekleştirilen Kayseri Şehir Hastanesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini en yükseğe taşımak adına yaptığımız bütün yenilikler ve iyi uygulamaların standartların tümünü karşılaması bizler için çok büyük bir başarı. Bu başarıda emeği geçen Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik nezdinde tüm sağlık çalışanlarına ve YDA Sağlık ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesine 100 tam puan

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