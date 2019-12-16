Kayseri şehitlerinin aileleri üzüntü ve gururu bir arada yaşıyor

KIRŞEHİR (AA) - FERHAT KAYHAN - Kayseri'de 3 yıl önce çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsünü hedef alan patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerin aileleri, evlatlarını vatan savunmasında şehit vermenin gururunu yaşıyor. Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşen 15 askerin acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Şehitlerden piyade onbaşı Ahmet Taş ve piyade onbaşı Muhammed Ali Ocak'ın Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan aileleri, evlatlarının kabrini sık sık ziyaret ediyor. Terör saldırısını gerçekleştiren ve planlayanların hak ettikleri cezalara çarptırılmaları dolayısıyla acıları bir nebze olsun hafifleyen şehit aileleri, teröre karşı verilen kararlı mücadeleden dolayı yetkililere teşekkür ediyor. Şehit piyade onbaşı Ahmet Taş'ın babası Osman Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da gerçekleşen hain saldırıyı daha dün gibi hatırladıklarını söyledi. Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acısını ilk günkü tazeliğiyle yüreğinde yaşadığını anlatan Taş, şehit oğlunun her zaman hayırlı bir evlat olduğunu, kalbinin hep vatan sevgisiyle attığını ifade etti.

Evlat acısının dayanılması güç bir acı olduğunu dile getiren Taş, "Allah kimseye bu duyguyu yaşatmasın. İçimizdeki acı hiçbir zaman dinmiyor, onu her zaman özlüyoruz ama giden geri gelmiyor. Allah tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin. Oğlumuz her zaman bizimle yaşıyor, hiçbir zaman öldü diye düşünmüyoruz, sürekli aklımızda." dedi. - "Devletimiz her zaman yanımızda" Taş, devletin terörle istikrarlı bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Allah tüm vatan evlatlarına yardım etsin. Patlamanın sorumluları gereken cezalarını aldılar. Mahkemeleri sürekli takip ediyoruz. Halen aranan kişiler var, bunları da biliyoruz, yine de şükürler olsun içimiz rahat, devletimiz onların da cezasını verecektir. Bizler bir evladımızı kaybettik, iki evladımız var, onları da seve seve bu vatana feda ederiz. Ne gerekiyorsa yapmaya da hazırız." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Kayseri'de 2016'da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırının failinin etkisiz hale getirildiğinin söylemesinin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Osman Taş, "İçişleri Bakanımız Kayseri'deki patlama sonrasında tüm şehit ailelerine söz vermişti. Allah'a şükür bu sözü yerine getirdi, bizleri ailecek çok mutlu etti. Allah devletimizden razı olsun, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hep yanımızdalar." diye konuştu.