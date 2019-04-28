Kayseri Şeker'den Gemerek'e 20 milyon liralık yatırım

SİVAS (AA) - Kayseri Şeker'e bağlı Pandoğa Şirketi tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesinde 20 milyon lira yatırımla kurulan Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Çiftliği'nin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe girişindeki tesisin açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, tesisin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tür tesislerin yörenin kalkınmasına destek sağladığına vurgu yapan Ayhan, "Bizleri en çok mutlu eden, bu şekilde üretim odaklı, herkesin yüzünün güldüğü, gülümsediği, heyecan duyduğu programlardır, açılışlardır. Burada ocaklar tütecek, bereketli işler yapılacak, herkesin yüzü gülecek." dedi.

Kayseri Şeker'in tarımda model olduğunu dile getiren Ayhan, "İş doğru ve emin insanların elinde olduğu zaman da güzel işler ortaya çıkmaktadır. Kayseri Şeker, hem çiftçisine güven veriyor, çiftçisinden emin bir şekilde ürününü alıyor hem de ürün aldığı bölgede bu şekilde projeler geliştiriyor." diye konuştu.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise tesisin Gemerek ilçesine hayırlı olmasını diledi.