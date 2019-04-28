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Kayseri Şeker'den Gemerek'e 20 milyon liralık yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

Kayseri Şeker'in 20 milyon lira yatırımla kurduğu Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Çiftliği açıldı - Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Burada ocaklar tütecek, bereketli işler yapılacak, herkesin yüzü gülecek" - Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: - "Kayseri Şeker, ülkemizin geleceğine olan inançla, sektöre, çiftçilerimize moral olacak bu yatırımları yapmaya devam etmektedir"

SİVAS (AA) - Kayseri Şeker'e bağlı Pandoğa Şirketi tarafından Sivas'ın Gemerek ilçesinde 20 milyon lira yatırımla kurulan Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Çiftliği'nin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe girişindeki tesisin açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, tesisin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tür tesislerin yörenin kalkınmasına destek sağladığına vurgu yapan Ayhan, "Bizleri en çok mutlu eden, bu şekilde üretim odaklı, herkesin yüzünün güldüğü, gülümsediği, heyecan duyduğu programlardır, açılışlardır. Burada ocaklar tütecek, bereketli işler yapılacak, herkesin yüzü gülecek." dedi.

Kayseri Şeker'in tarımda model olduğunu dile getiren Ayhan, "İş doğru ve emin insanların elinde olduğu zaman da güzel işler ortaya çıkmaktadır. Kayseri Şeker, hem çiftçisine güven veriyor, çiftçisinden emin bir şekilde ürününü alıyor hem de ürün aldığı bölgede bu şekilde projeler geliştiriyor." diye konuştu.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise tesisin Gemerek ilçesine hayırlı olmasını diledi.

Tesisin içerisinde doğumhane, sağımhane, kaba yem depoları, gübre çukuru gibi alanların bulunduğunu belirten Akay, "Kayseri Şeker, ülkemizin geleceğine olan inançla, sektöre, çiftçilerimize moral olacak bu yatırımları yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

- "En büyük hedefimiz Türk çiftçisinin gelirini artırmak"

Pek çok kuruluşun yatırımlardan kaçındığı bir ortamda Kayseri Şeker'in bu çabası ve başarısının örnek alınmasını dileyen Akay, şunları kaydetti:

"Büyük Kayseri Şeker ailesinin emanetçileri olarak yüksek sorumluluk duygusu ve büyük gayret içerisinde ciddiyetle, disiplinle, cesaretle çiftçinin emaneti olan her bir kuruşu dikkatlice harcayarak işlerimizi başarıyoruz. En büyük hedefimiz Türk çiftçisinin gelirini artırmak, işini kolaylaştırmak, geliştirmek, ileri tarım uygulamalarını yapma ve başarma konusunda dünya ile yarışır hale getirmektir."

Tesisin bin büyükbaş hayvan kapasiteli, 5 bin metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 10 bin metrekare alanda kurulduğu bildirildi. Gemerek Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Çiftliği'nde ilk etapta sürüye 695 büyükbaş hayvan dahil edildiği belirtildi.

Kayseri Şeker'e bağlı Pandoğa Şirketi'nin 3. çiftliği olan Gemerek Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Çiftliği'nin açılışına, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman ve çiftçiler katıldı.

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Gemerek Kayseri Şeker Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

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