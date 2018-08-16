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Kayseri semalarında bağlamayla 'Gesi Bağları' türküsünü çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de imam Mustafa Güneş (23), yamaç paraşütü ile kentin semalarında gezerken, hem bağlama çaldı hem de 'Gesi Bağları' türküsünü seslendirdi.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de imam Mustafa Güneş (23), yamaç paraşütü ile kentin semalarında gezerken, hem bağlama çaldı hem de 'Gesi Bağları' türküsünü seslendirdi.

İncesu ilçesinde imamlık yapan Mustafa Güneş, Talas ilçesinde bulunan 1870 metre yüksekliğindeki Ali Dağı’nın zirvesinden tandem pilotu Samet Can Taş ile birlikte yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Güneş, Kayseri semalarında binlerce metre yükseklikte uçarken hem bağlama çaldı hem de yöresel türkü 'Gesi Bağları'nı seslendirdi. Yaklaşık yarım saat uçan Güneş, "Aslında yükseklik korkum vardı, ama uçarken hiçbiri kalmadı. İlk kez uçtum. Değişik bir uçuş olsun istedik, o nedenle bağlama ile uçtum. Bağlama çalmam da korkumu yenmeme yardımcı oldu. Hiç böyle beklemiyordum, çok güzeldi" dedi.

Tandem pilot Samet Can Taş ise "Ben üç yıldır uçuyorum. Mustafa ile güzel bir uçuş yaptık. Bağlama eşliğinde uçtuk. Güzel bir anı oluşturduk. 'Kayseri’de farklı ne yapabiliriz' diye düşünenleri buraya bekliyoruz" diye konuştu.

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