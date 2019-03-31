KAYSERİ SON DURUM

BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık : 3.191Toplam Seçmen : 957.078Açılan Sandık : 2.656Açılan Sandık Oranı : % 83,23Kullanılan Oy : 674.925Geçerli Oy : 654.885Katılım Oranı : % 84,9
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 63,6416.514İYİ PARTİDURSUN ATAŞ% 31,21204.383SAADET PARTİSİMAHMUT ARIKAN% 2,6917.602HDPCEVZET IŞIK% 0,533.443DİĞER% 0,513.366BTPMUSTAFA KURT% 0,432.791DSPHAYRİ GÜLSUNA% 0,352.313VATAN PARTİSİMEHMET CANBULAN% 0,271.744EYLEM SARIOĞLU ASLANDOĞANEYLEM SARIOĞLU ASLANDOĞAN% 0,161.025TKPMEDİNE ÖZKAN% 0,15992SAİT NAZLISAİT NAZLI% 0,11712* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı : % 63,64Katılım Oranı : % 88,94
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAYHAN ARSLAN% 39,931.189BBPALİ ERGÜL% 32,2959CHPMUSTAFA GÜNER% 14,57434DPİSMET DEMİRKOL% 11,08330SAADET PARTİSİABDULLAH ÇAĞRI ELGÜN% 1,2136DİĞER% 0,8726BTPRÜŞTÜ KARATAŞ% 0,134BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı : % 79,12Katılım Oranı : % 82,68
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİÖZKAN ALTUN% 59,998.223CHPMUSTAFA NAVRUZ% 18,442.527ÖMER ÖZCANÖMER ÖZCAN% 11,181.533SAADET PARTİSİHAKAN ÇELİK% 4,81659BBPYAŞAR ÖZDEN% 2,68368BTPTUĞBA AKCAKOCA% 1,81248AHMET ÇAKMAKAHMET ÇAKMAK% 1,09149DEVELİ
Açılan Sandık Oranı : % 95,45Katılım Oranı : % 84,58
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET CABBAR% 48,5118.086İYİ PARTİALİ AĞCA% 24,169.006BBPSERHAD ÖZDAMAR% 21,157.886DİĞER% 4,491.674SAADET PARTİSİABDULLAH AKKUŞ% 1,24462BTPHALİM TÜRGAR% 0,46170FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı : % 87,5Katılım Oranı : % 79,34
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİVURAL COŞKUN% 46,291.549İYİ PARTİZAYİT ACI% 30,011.004DİĞER% 19,37648MUSTAFA MİHMATMUSTAFA MİHMAT% 4,18140BTPBARIŞ GÖVEÇ% 0,155HACILAR
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 91,24
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBİLAL ÖZDOĞAN% 60,874.845SAADET PARTİSİERDAL ALTUN% 31,92.539CHPGÜLAY TALASLI% 3,63289BBPKUDDUSİ DİKBAŞER% 2,4191SEDAT KOÇSEDAT KOÇ% 0,9273BTPİBRAHİM GÖZEL% 0,2923İNCESU
Açılan Sandık Oranı : % 89,39Katılım Oranı : % 91,8
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIİYİ PARTİMUSTAFA İLMEK% 50,577.490AK PARTİZEKERİYA KARAYOL% 44,36.562DİĞER% 1,82269SAADET PARTİSİORHAN KAYA% 1,57232BBPSEYİT GÜRLEK% 0,92137HDPSEYİTHAN EZER% 0,69102BTPNACİ DEMİR% 0,1420KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı : % 87,89Katılım Oranı : % 85
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAHMET ÇOLAKBAYRAKDAR% 60,73118.242İYİ PARTİHASAN SAMİ ÖZVARİNLİ% 30,9760.294BBPNEVZAT YILDIZ% 3,967.708SAADET PARTİSİHAŞİM ÖZÇELİK% 2,24.291DİĞER% 0,841.627HDPMUSTAFA ÖÇAL% 0,71.355BTPALİ ÖKSÜZ% 0,36710VATAN PARTİSİMUSTAFA KOÇAK% 0,25479MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı : % 74,29Katılım Oranı : % 84,48
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHACI MUSTAFA PALANCIOĞLU% 64,31145.878CHPSEMA KARAOĞLU% 23,7353.837BBPÖZ FERHAT ASLAN% 5,5612.607SAADET PARTİSİSİNAN AKTAŞ% 3,878.788DPKAMİL KARAMETE% 0,741.679DİĞER% 0,721.639BTPBAYRAM KARAMAN% 0,441.003VATAN PARTİSİFERİDE SAKARYA% 0,34766YALÇIN PATATYALÇIN PATAT% 0,17395MURAT KURNAZMURAT KURNAZ% 0,12261ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 80,98
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHALİT DEMİR% 86,012.945İYİ PARTİMEHMET BİNGÖL% 13,99479PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı : % 81,51Katılım Oranı : % 85,68
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMENDUH UZUNLUOĞLU% 43,435.685CHPDENİZ YAĞAN% 32,764.288İYİ PARTİCUMA SAĞLAM% 19,932.609BBPABDULLAH YAĞMUR% 3,12408SAADET PARTİSİVACİT KİP% 0,5471BTPHÜSEYİN KİP% 0,1621DİĞER% 0,057SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı : % 90,57Katılım Oranı : % 86,53
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBEKİR AYYILDIRIM% 40,223.904BBPMURAT ÖZCAN% 31,643.071CHPMEHMET BAYRAKLI% 20,411.981SAADET PARTİSİİBRAHİM TURGUT% 6,67647BTPHACI ALİ AKGÜN% 0,7270DİĞER% 0,3534SARIZ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 84,64
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPBAKİ BAYRAK% 52,453.642CHPÖMER FARUK EROĞLU% 46,993.263SAADET PARTİSİMUHARREM ÇELİK% 0,428BTPŞABAN GÜLMEZ% 0,1611TALAS
Açılan Sandık Oranı : % 82,24Katılım Oranı : % 82,37
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUSTAFA YALÇIN% 54,8838.159İYİ PARTİOSMAN HAYMANA% 41,2128.651SAADET PARTİSİHARUN HALİLULLAH TOPRAK% 2,761.920BTPİHSAN AKŞEHİRLİ% 0,44308VATAN PARTİSİSELMA TOSUN% 0,35241HDPABDULBAKİ ÖĞMEN% 0,33232DİĞER% 0,0215TOMARZA
Açılan Sandık Oranı : % 78,05Katılım Oranı : % 85,35
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİDAVUT ŞAHİN% 50,75.577CHPOSMAN KOÇ% 36,113.972BBPRAMAZAN DEMİREZEN% 9,781.076SAADET PARTİSİÖMER YERLİ% 2,71298BTPMUSTAFA KAZİM AKCAKOCA% 0,4549DİĞER% 0,2527YAHYALI
Açılan Sandık Oranı : % 97,96Katılım Oranı : % 89,27
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİESAT ÖZTÜRK% 67,7914.758SAADET PARTİSİNUH TOSUN% 19,154.168İYİ PARTİABDULLAH YILMAZ% 12,662.755BTPSALİH TUNCAN% 0,3780DİĞER% 0,048YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı : % 73,58Katılım Oranı : % 88,05
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHALİT TAŞYAPAN% 59,24.922İYİ PARTİMETİN İNCE% 39,423.277SAADET PARTİSİYAVUZ MERCAN% 0,6554SİNAN ÇATALSİNAN ÇATAL% 0,3832BTPHACI BEKİR TOPÇU% 0,3428DİĞER% 0,011
Okuyucu Yorumları 0 yorum