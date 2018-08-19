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Kayseri Tarım Müdürü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

KAYSERİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü oldu.

Kayseri Tarım Müdürü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü oldu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü oldu.
Kayseri’de 2012 yılından bu yana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü olarak görev yapan Özkan Kayacan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü oldu. Bayram sonrası görevine başlayacak olan Kayacan, “Bu görevi en iyi şekilde yapmak için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Türkiye’nin daha fazla üretmeye ihtiyacı var. Biz de bu kapsamda tarımda üretimi teşvik edici projeleri hayata geçireceğiz. Bu süreçte bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Güzel işler yapmak için bayram sonrası görevimize başlayacağız” dedi.
ÖZKAN KAYACAN KİMDİR?
1974 yılında Burdur'un Tefenni ilçesinde doğdu. Çumra Ziraat Meslek Lisesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde mezun oldu. Batman ve Tokat İl Tarım Müdürlükleri'nde Ziraat Teknisyeni, Sivas ve Antalya İl Tarım ile Antalya Zirai Karantina Müdürlükleri'nde Ziraat Mühendisi, Sivas İl Tarım Müdürlüğü'nde İl Müdürü, Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nde Çevre Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılında Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü olarak atandı.

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