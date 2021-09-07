YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

07.09.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada sucuğun kilogramı en yüksek 85,86 lira, takım pastırmanın kilogramı 135 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 85,86 lira, takım pastırmanın kilogramı 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,452,50ArpaKg2,402,45Kabak çekirdeği (yerli)Kg24,0030,00SucukKg68,4085,86Pastırma (takım)Kg124,20135,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
PARTNER Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Küçük dilini kestiler
Kayseri'de jandarma ekipleri kırsalda eğitim gören çocukların okul heyecanına ortak olduKayseri'de jandarma ekipleri kırsalda eğitim gören çocukların okul heyecanına ortak oldu

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:05
Öğle
12:41
İkindi
16:17
Akşam
19:07
Yatsı
20:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Beyazşehir Eczane
Kocasinan
Ekin Eczane
Kocasinan
Erülgen Eczane
Melikgazi
Soylu Eczane
Kocasinan
Su Eczane
Kocasinan
Billur Eczane
Kocasinan
Çakmak Eczane
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.