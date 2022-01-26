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Kayseri Ticaret Borsası

26.01.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 109,80, takım pastırmanın kilogramı 188,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg4,004,02ArpaKg3,803,82Kabak çekirdeği (yerli)Kg25,0035,00SucukKg102,00109,80Pastırma (takım)Kg178,20188,20

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Çarşamba

Aslı Ünlüel Eczanesi
Melikgazi
Genç Eczanesi
Kocasinan
Hale Eczanesi
Kocasinan
Türkyar Eczanesi
Melikgazi
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