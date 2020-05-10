Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı Serdar Turan görevden alındı

Serdar Tura sosyal medyada yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli büyüğümüz genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin emirleriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrinde olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, ölüm orucu sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in vefatının ardından cenazenin Kayseri'ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini söylemişti.

