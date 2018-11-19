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Kayseri uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 13:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırak serbest bırakıldı, 22 yaşındaki M.Ö. 'nün ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturması sürüyor.

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