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Kayseri Valiliği, iç acıtan olayla ilgili soruşturma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 08:54 | Son Güncelleme

Kayseri’de 75.

Kayseri’de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrenciyi darp eden öğretmenler açığa alınırken, memur statüsünde olmayan personellerin de işten çıkarılma süreci başlatıldı.
Kayseri Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“İlimiz Melikgazi bölgesinde bulunan 75. Yıl Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana gelen olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme, 657 sayılı yasaya göre disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır.”

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