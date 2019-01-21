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Kayseri Valisi Günaydın: Aile lojmandan çıkarılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 16:43 | Son Güncelleme

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, 'özgül öğrenme güçlüğü' çeken engelli çocuğunun binada huzursuzluğa neden olduğu gerekçesiyle lojmandan çıkması istenen Şerefoğlu Ailesi'nin, evinde oturmaya devam edeceğini açıkladı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, 'özgül öğrenme güçlüğü' çeken engelli çocuğunun binada huzursuzluğa neden olduğu gerekçesiyle lojmandan çıkması istenen Şerefoğlu Ailesi'nin, evinde oturmaya devam edeceğini açıkladı.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Kayseri 11'inci Bölge Müdürlüğü, kurum yerleşkesindeki lojmanda ailesiyle oturan Zekeriya Şerefoğlu'na, 14 Ocak 2019 tarihinde 'lojman tahliye' yazısı gönderdi. Yazıda, "Oğlunuz Mehmet Şerefoğlu'nun lojmanda ikamet eden diğer ailelerin çocuklarına fiziki ve sözel olarak şiddet uyguladığı, el kol hareketleri yaparak küfür ettiği yani lojman adabına uymayan hal ve hareketlerde bulunduğu iddia edilmesi üzerine, iddiaların incelenmesi için muhakkik görevlendirilmiş, yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda çocuklarınızın lojmanda huzursuzluğa neden oldukları, lojman adabına uymayan hal ve hareketlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Konut yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince, çocukların okul durumunu da (2018-2019 öğretim yılının sonundan itibaren) dikkate alarak lojmanı tahliye etmeniz hususunun gereğini rica ederim" denildi.
CHP'Lİ VEKİL MECLİS'E TAŞIDI
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, söz konusu yazıyı TBMM'de gündeme getirerek duruma tepki gösterdi. Konunun basına yanması üzerine Kayseri Valiliği, TEİAŞ ile görüşerek kararın uygulanmamasını istedi.
VALİ: AİLE ÇIKARILMAYACAK
Vali Şehmus Günaydın, "TEİAŞ Bölge Müdürü ile konuştuk. Aile lojmandan çıkarılmayacak. Çocuğumuzun sağlığı ile ilgili de gerekli araştırmalar yapılacak. Gereken yapılacak. Gerekli sağlık ve eğitim konularında da elimizden geleni yapacağız" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da, ailenin lojmanda oturmaya devam ettiğini belirterek, "O yavrumuz 'özgül öğrenme' çektiği ızdıraptan kurtulacaktır. Varsa tedavisi ya da eğitimi gereken yapılacaktır" diye konuştu.

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