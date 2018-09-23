Kayseri Valisi Kamçı'dan, Aşure Günü'nde laiklik vurgusu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı tarafından Muharrem ayı nedeniyle 'Aşure Günü' düzenlendi. Vali Süleyman Kamçı, burada yaptığı konuşmada, "Alevi kardeşlerimizin varlığı ve huzuru, bizler için ne kadar önemliyse, samimi dindarlığa dayanan, bağnazlığa şiddetle karşı çıkan anlayışla, laiklik anlayışının muhafazası bakımından da oldukça önemlidir" dedi.

Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı tarafından Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaşi Veli Cemevi'nde 'Aşure Günü' düzenlendi. Programa, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Alevi deyişleri ile başlayan programda konuşan Kayseri’de Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Genç, "Hz. Hüseyin ölüme bile bile gitti. O hak yolunda, zalimin karşısında mazlumun sesi olmak için canını verdi. Biz Aleviler buna Hüseyni duruş deriz. Onun içindir ki Aleviler her daim zalimin karşısında mazlumun yanında olmuşlardır. Filistin’de, Suriye’de, Afrika'da, dünyanın hangi köşesinde bir zulüm varsa orası bizim için Kerbela'dır. Aşure çorbamızın için de değişik türde, tatta, çeşit çeşit gıdalar vardır. Nasıl ki toplumumuzun çeşitli renkleri iç içe varsa, aşurede böyledir. Bu nedenle bizler toplumumuzda hep beraber, birlik beraberlik içinde ağız tadıyla kardeşçe yaşamayı diliyoruz. Aşurenin buna vesile olmasını diliyoruz. Kayseri’deki birlik beraberliğin ülkeye örnek olmasını diliyoruz. Her siyasi görüşten insanlar bugün burada. İşte bu güzelliğin bütün ülkeye örnek olmasını gönülden diliyorum" diye konuştu.