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Kayseri Valisi'nden uyarı: Vakalar arttı, erteleyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 23:05 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri'de Covid-19 vakalarının artışına dikkat çekerek, "Ziyaretleri erteleyin" uyarısında bulundu.

Kayseri Valisi'nden uyarı: Vakalar arttı, erteleyin

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs vaka sayısında artışa neden olduğu gerekçesiyle vatandaşlardan dost ve akraba ziyaretlerine ara vermelerini istedi.

Vali Günaydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Çok kıymetli hemşehrilerim, corona virüs ile mücadelemizde dost ve akraba ziyaretlerine ara vermemiz önem arz etmektedir. Ancak ilimizde son bir haftadaki vakaların önemli kısmı bu ziyaretlerden kaynaklanmıştır. Lütfen sağlığımız için bu ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim" ifadelerini kullandı.

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