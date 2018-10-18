Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat

SİVAS/KAYSERİ (AA) - Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu, John Bauchan'ın kaleme aldığı, Mehmet Ergin'in Türkçeye çevirdiği ve Volkan Gündüz'ün yönettiği "39 Basamak" adlı oyunu sahneleyecek.

Londra'da geçen hikayede, Richard Hannay'ın tiyatroda gizli ajan Annabella ile tanışması ve kendisini "39 Basamak" isimli gizli bir görevin içinde bulması gerilim ile heyecan dolu bir dille anlatılıyor.

Oyunda Ufuk Bostancı, İnanç Keteci, Serkan Yanar ve Burak Fındıkçı rol alıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 20 Ekim Cumartesi 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.

- Kayseri

Kayseri'de Renkli Tebeşir Organizasyonuyla "Hayvanat Bahçesi Müzikali" sahnelenecek.

Müzikal yarın Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda saat 10.30, 14.00 ve 18.30'da çocuk izleyicilerle buluşacak.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesince ikincisi düzenlenen kitap fuarı, önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Fuar kapsamında sanatçı Engin Noyan, saat 14.00'te Dünya Ticaret Merkezi birinci konferans salonunda "Aşk Düşünce Yollara" adlı söyleşiye katılacak.

Psikoterapist Prof. Dr. Kemal Sayar da saat 16.00'da "Ölümden Önce Bir Hayat Vardır" konulu söyleşide Kayserililerle buluşacak.

