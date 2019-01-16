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Kayseri ve Sivas'ta ulaşıma kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya, Kayseri-Kahramanmaraş, Sivas-Erzincan ve Sivas-Malatya kara yolları ulaşıma kapalı bulunuyor

KAYSERİ (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri ve Sivas'ta kara yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Kayseri ve Sivas'ta gece etkisini gösteren kar yağışı, şehirler arası bağlantı yollarının kapanmasına neden oldu. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı yaklaşık 20-40 santimetreyi buldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri-Malatya, Kayseri-Kahramanmaraş, Sivas-Erzincan ve Sivas-Malatya kara yolları ulaşıma kapalı bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'teki mekanik tesislerin, olumsuz hava koşullarından dolayı gün boyunca kapalı olacağı kaydedildi. Kayseri-Develi yolu da akşam saatlerinden itibaren çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kapalı yol Kayseri Sivas

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