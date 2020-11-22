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Kayseri yoldan çıkan ticari taksi ağaçlara çarparak durabildi

22.11.2020 22:37 | Son Güncelleme:
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Kayseri yoldan çıkan ticari taksi ağaçlara çarparak durabildi

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan ticari taksi, refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada taksi sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı taksi sürücüsü 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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