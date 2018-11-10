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Kayseri'de 09.05'te yaşam durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'nci yıl dönümünde Kayseri’de anıldı.

Kayseri'de 09.05'te yaşam durdu

YASİN DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'nci yıl dönümünde Kayseri’de anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanında 7'den 70'e herkes ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu.
Kayseri’de Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80'inci yıl dönümünde ilk anma etkinliği Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu. Saat 09:05’i gösterdiğinde, çalan sirenler ile beraber saygı duruşunda bulunuldu. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ayakkabı boyacıları, temizlik görevlileri çok sayıda kişi saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü andı.

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Kayseri'de 09.05'te yaşam durduKayseri'de 09.05'te yaşam durduKayseri'de 09.05'te yaşam durduKayseri'de 09.05'te yaşam durdu

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