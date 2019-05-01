Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi'nde toplanan 18 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Mimarsinan Parkı'na yürüdü. Kayseri polisi yoğun güvenlik önlemi alırken, katılımcılar arama yapılarak parka polis kontrolünde alındı. Yaklaşık 2 bin kişi, yapılan konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlendi. Ardından kutlamalar olaysız sona erdi.

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