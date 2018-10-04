Kayseri'de, 1 yılda 430 kişi organ bağışı yaptı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Ceylan, 2017 yılında, il genelinde, 430 kişinin organ bağışında bulunduğunu ve bu sayının çok yetersiz olduğunu söyledi.

Kayseri'nin, organ bağışı konusunda çok geride olduğunu kaydeden İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, geçen yıl 430 kişinin organ bağışı yaptığını belirtti. Organ bağışı konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Ceylan, "2017 yılında, ilimizde 430 olan organ bağışı sayısı yetersiz olduğu gibi bu yıl daha da geri gitmiştir. Eylül ayı itibarıyla 201 vatandaşımız, organ bağışında bulunmuştur. Ülkemizde organ nakli bekleyen hasta sayısı akciğer için 61, böbrek için 2 bin 268, karaciğer için 2 bin 128, kalp için bin 77, pankreas için 290'dır. Vatandaşlarımızın organ bağışı hususunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Zira 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ve yine aynı zamanda 'Bir canı kurtaran tüm insanları kurtarmış gibidir' düşüncesini her zaman hayatımızda hakim durumda tutmak zorundayız. Vatandaşlarımız; organ bağışını aile hekimleri, hastanelerimiz, il sağlık müdürlüğümüz ve organ nakli yapan merkezler vasıtasıyla yapabilmektedirler. Özellikle karaciğer ve böbrek de yapılan organ nakilleri yüzde 90'dan fazla başarı sağlamaktadır" diye konuştu.

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