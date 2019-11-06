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Kayseri'de 10 ayda 1 milyon kişi Büyükşehir kütüphanelerinden yararlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:26 | Son Güncelleme

Kayseri'de 10 ayda 1 milyon kişi Büyükşehir kütüphanelerinden yararlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinden, yılın 10 ayında yaklaşık 1 milyon kişinin yararlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez, Belsin Sezai Karakoç ve Gevher Nesibe kütüphanelerinden 2019 yılının ilk 10 ayında 1 milyon 68 bin kişi faydalandı.

Kütüphanelere üye sayısı ise 68 bin 497'den, 128 bin 370'e yükseldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, özellikle öğrencilerin yoğun kullandığı kütüphaneleri artırmak için yeni yatırımların devam ettiğini açıkladı.

Merkez Kütüphanesi'nin yanında bulunan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın, Talas Yolu'ndaki yeni hizmet binasına taşındığını hatırlatan Büyükkılıç, bu binanın da ilave edilmesiyle kütüphanenin kapasitesinin yüzde 100'e yakın artacağını belirtti.

İldem-Beyazşehir-TOKİ bölgesindeki nüfusun yararlanabileceği büyük ölçekli bir kütüphane için de çalışmaların devam ettiğini aktaran Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin son katının kütüphaneye dönüştürülmekte olduğunu kaydetti.

Büyükkılıç, 24 saat hizmet verecek 50 bin kitaplık, Hz. Meryem Kütüphanesi'nin de en kısa sürede Kayseri'ye kazandırılacağı bilgisini verdi.

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Kayseri kütüphane

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