Kayseri'de 115 kilo eroin ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin düzernlediği operasyonda, 115 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde ve il sınırları içinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kayseri- Malatya karayolunda yapılan yol uygulamasında doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu batı illerine götürmeye çalıştıkları belirlenen 3 kişinin içinde olduğu araç durduruldu. Yapılan aramada 115 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
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