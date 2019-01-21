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Kayseri'de 115 kilogram eroin ele geçirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 18:55 | Son Güncelleme

Olayın firari zanlısı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de geçen yıl 115 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili aranan firari zanlı yakalanarak tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışması kapsamında, 5 Eylül 2018'de 115 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili aranan firari E.K. (19), Hacılar ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen E.K, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geçen yıl 5 Eylül'de bir mobilya atölyesine düzenlenen operasyonda, 115 kilo eroin ele geçirilmiş, yakalanan E.M. ve M.Ç. tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı Kayseri uyuşturucu madde

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