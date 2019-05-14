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Kayseri’de 125 polisle eş zamanlı operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de 125 polisle eş zamanlı operasyon

Kayseri’de 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi gözaltına alındı. Öte yandan polis ekiplerinden saklanmaya çalışarak balkondan sarkan bir şahıs ise 5. kattan düşerek ağır yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emirleri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 48 ekip 125 personel ile 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda evlerde didik didik arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polisleri karşısında görünce 5. kattan atladı
Öte yandan, polis ekipleri sabahın erken saatlerinde başlayan operasyon kapsamında Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak’ta bulunan bir apartmana girdi. Burada kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat A., polisten saklanmak için 5. kattaki ikametinin balkondan sarktı. Burada tutunamayan Murat A., yere düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Murat A.’nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü.

Kayseri’de 125 polisle eş zamanlı operasyon

Kayseri’de 125 polisle eş zamanlı operasyon

Kayseri’de 125 polisle eş zamanlı operasyon

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