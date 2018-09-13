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Kayseri'de 13 bin litre kaçak akaryakıta 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, kaçak akaryakıtı sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 13 bin litre kaçak akaryakıta 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, kaçak akaryakıtı sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince il merkezinde karışımlı kaçak akaryakıt satışı yapan bir işyerine yapılan operasyon sonucu 13 bin litre akaryakıt ele geçirildi. Bir kamyona kaçak dolum yapıldığı esnada ise, O.K ve M.P. suçüstü yakalandı. Kamyonun deposuna nakledilen 80 litre ve depoda bulunan 12 bin 920 litre olmak üzere toplam 13 bin litre kaçak karışımlı akaryakıta el konularak, zanlılar gözaltına alındı.

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Kayseri'de 13 bin litre kaçak akaryakıta 2 gözaltıKayseri'de 13 bin litre kaçak akaryakıta 2 gözaltıKayseri'de 13 bin litre kaçak akaryakıta 2 gözaltı

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