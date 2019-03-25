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Kayseri'de 13 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanması'nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 35 kişiden 13'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 13 FETÖ şüphelisi adliyede

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanması'nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 35 kişiden 13'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında; aralarında muvazzafların, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeri okuldan ilişiği kesilenlerin ve emekli askerlerin de olduğu 35 kişinin yakalanmasına yönelik 13 ilde çarşamba günü operasyon başlatıldı. Kayseri, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da düzenlenen operasyonlarla 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden O.D., Ö.F.B., Y.A., B.B., C.Y. ve N.D. sorgularının ardından serbest bırakıldı. Erzurum'da gözaltına alınan U.K. ve M.A.'nın ifadeleri ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı. Şüphelilerden M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan A.S., A.Ö., M.A.V., E.B., S.Ö., U.S., Ö.B., E.Ç., D.Y., S.B., İ.Ç., Y.K. ve E.C.D., Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. 14 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

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Kayseri'de 13 FETÖ şüphelisi adliyede

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