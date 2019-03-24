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Kayseri'de 13 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, polis uygulama noktasına yaklaşan otobüsten indirilen 13 kaçak göçmen yakalandı.

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polis uygulama noktasına yaklaşan otobüsten indirilen 13 kaçak göçmen yakalandı.
Kayseri- Malatya karayolunda yol uygulaması yapan polis ekipleri, saat 04.00 sıralarında iki grup halinde bazı kişilerin kendilerine doğru geldiklerini gördü. Durdurulan kişilerin 10'unun Pakistan, 3'ünün de Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Grup içerisinde Türkçe bilen bir göçmen, Malatya'dan İstanbul'a gitmek için bindikleri otobüsten, polis uygulama noktası yakınlarında indirildiklerini söyledi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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