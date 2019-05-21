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Kayseri'de 14 bin 928 kök Hint keneviri imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, tarlasında 14 bin 928 kök Hint keneviri ele geçirilen İ.D.

Kayseri'de 14 bin 928 kök Hint keneviri imha edildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, tarlasında 14 bin 928 kök Hint keneviri ele geçirilen İ.D. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ekinciler köyünde İ.D.'ye ait arazide Hint keneviri olduğunu belirledi. Adrese giden ekipler tarlada dikili 14 bin 928 kök Hint kenevirini sökerek topladı. Hint kenevirleri yakılarak imla edilirken tarla sahibi İ.D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kayseri'de 14 bin 928 kök Hint keneviri imha edildi

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