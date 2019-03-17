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Kayseri'de 14 düzensiz göçmenin yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 otobüs şoförü serbest bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan otobüs şoförleri serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 2 şoförün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen otobüsün şoförü A.O. ve ikinci şoför S.G. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında önceki gün durdurulan yolcu otobüsünde, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmen yakalanmıştı, 2 şoför gözaltına alınmıştı.

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adliye düzensiz göçmen gözaltı Kayseri otobüs şoförü

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