HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de 15 askerin şehit olduğu saldırının faili terörist Kuzey Irak’ta yakalandı

Kayseri’de 15 askerin şehit olduğu saldırının faili terörist Kuzey Irak’ta yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 12:49 | Son Güncelleme

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen hain saldırının faili terörist, MİT ve Emniyet’in ortaklaşa düzenlediği operasyonla Kuzey Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi.Kayseri eyleminin faillerinden PKK terör örgütü mensubu "Fırat/Botan" kod adlı Ferhat Tekiner, MİT ve Emniyet’in düzenlediği operasyonla Kuzey Irak’ta yakalandı.

Kayseri’de 15 askerin şehit olduğu saldırının faili terörist Kuzey Irak’ta yakalandı

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen hain saldırının faili terörist, MİT ve Emniyet’in ortaklaşa düzenlediği operasyonla Kuzey Irak’ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Kayseri eyleminin faillerinden PKK terör örgütü mensubu "Fırat/Botan" kod adlı Ferhat Tekiner, MİT ve Emniyet’in düzenlediği operasyonla Kuzey Irak’ta yakalandı. Aralık 2016’de çarşı iznine çıkan 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri’deki patlamanın faili Kendal-Deniz kod adlı Kenan Çiçek’e çaldığı aracı teslim ettiği tespit edilen Tekiner hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Teröristin MİT ve Emniyet tarafından yürütülen ortak çalışmalar neticesinde Kuzey Irak’tan Türkiye’ye getirildiği bilgisine ulaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Mustafa Aslan, Melek Aslan cinayetinin tüm ayrıntılarını anlattıMustafa Aslan, Melek Aslan cinayetinin tüm ayrıntılarını anlattı
Hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü... Hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü...
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da deprem
Esenyurt'ta korkunç olay! Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı
Esenyurt'ta korkunç olay! Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor
Türkiye'nin konuştuğu Melek cinayetinde yeni gelişme: Azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı
Türkiye'nin konuştuğu Melek cinayetinde yeni gelişme: Azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı
Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor
Başkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.