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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırının planlayıcısına 16 kez müebbet, 1107 yıl hapis cezası (ARŞİV)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da, 15 askerin şehit olduğu 54 askerin yaralandığı, PKK terör örgütü saldırısında, 1'i tutuklu, 3'ü firari toplam 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da, 15 askerin şehit olduğu 54 askerin yaralandığı, PKK terör örgütü saldırısında, 1'i tutuklu, 3'ü firari toplam 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, saldırının planlayıcısı tutuklu sanık Kenan Çiçek 'devletin birliğini bozmak' suçundan 1 kez müebbet, 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 54 kez 20 yıl, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl, 'tehlikeli madde taşımak' suçundan 18 yıl olmak üzere toplam 1107 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 sanığa, 2 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verilirken, 10 sanık beraat etti.

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