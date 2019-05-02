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Kayseri'de 15 ton kaçak balık ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 21:45 | Son Güncelleme

Kayseri'de 15 ton kaçak balık ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uygunsuz şekilde nakliyesi yapılan ve depolanan 15 ton balık ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hacılar ilçesi Açelya Caddesi'nde İsmail O'ya ait olduğu belirlenen depoya baskın yaptı.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği baskında uygusuz şekilde nakliyesi yapılan ve depolanan 15 ton sazan ve bazı avlanması yasak olan balık türleri ele geçirildi.

Depoda incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hem halk sağlığını hem de gıda güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiklerini belirtti.

15 ton kaçak balığın vatandaşın sofrasına ulaşmadan ele geçirildiğine dikkat çeken Şahin, "Gayriyasal yollarla ürün nakleden, ürün dağıtımını yapmaya çalışan ve pazarlamaya çalışan işletmelerin karşısında hem emniyet güçlerimiz hem de kendi ekiplerimizle durmaya devam edeceğiz. Gayrisıhhi ortamlarda nakli yapılmış ve bundan sonra da nereye gideceği konusunda çok fazla bilgi olmayan bu balıklar iç piyasaya dağıtılacak ürünler olabilirdi. Gıda güvenliği ve halk sağlığı konusunda kesintisiz kontrollerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu balıklar bir milli servet. Bu balıklar yasak olmayan dönemlerde avlansaydı önümüzdeki nesillere sürdürülebilir bir balık nesli aktarabilirdik." diye konuştu.

Ele geçirilen 15 ton balık, veteriner hekimlerinin kontrollerinden sonra imha edilmek üzere depodan alındı.

Depo sahibine ise "kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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kaçak balık Kayseri

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