HABER

Kayseri’de 16 ekiple 250 işletmeye gıda denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 11:54 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığının haftanın başında başlattığı denetim seferberliğinin 6.

Tarım ve Orman Bakanlığının haftanın başında başlattığı denetim seferberliğinin 6. gününde, Kayseri’de 16 ekip 250 işletmeyi denetledi. Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığının haftanın başında başlattığı denetim seferberliği kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 16 ekip kent merkezinde bulunan 250 işletmeyi denetledi. Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, satışa çıkarılan gıdaları tek tek inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Şahin, "Bakanlığımız geçtiğimiz 5 gün ve bugünle beraber 6. Gün itibariyle ülkemizde bir denetim seferberliğine başladı. Bu seferberliğin ilk gününde et ve et ürünlerini, ardından sür ve süt ürünlerini, okul kantinleri, şekerleme üreten işletmeler ve bugün itibariyle de lokanta, kafeterya ve fastfood gibi işletmelerin denetimleri yapılacak. Burada hedefimiz, denetimin görünürlüğünü bir kez daha ortaya çıkarmak, halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve her zaman tekrarladığımız gibi, alo 174 hattının 7 gün 24 saat açık olduğunu ve her türlü şikayet ve temennilerinin bu telefonlar üzerinden bize iletebilmelerini istiyoruz. Bugüne kadar 600 civarında denetim yapıldı ve bu denetimler 16 ilçemizin tamamında gerçekleşti. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yok Kayseri’de ama bu, bundan sonraki denetimlerimizin azalacağı ya da hafifleyeceği anlamına gelmeyecek. Biz aralıksız yine dün ve bugün olduğu gibi, yarın da halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebilmesi adına her türlü denetimi yapacağız. Bugün Kocasinan ve Melikgazi ekiplerimiz, il müdürlüğümüz ve şube müdürlerimiz burada ve tüm ekiplerimizle beraber biraz sonra ilimizin tüm sahalarına yayılıp, denetimlerimizi gerçekleştireceğiz. Umarım herhangi bir sıkıntı olamayacaktır” dedi.
Amaçlarının vatandaşların güvenli gıdalara ulaşması olduğunu fakat denetçilerin şiddet görmesinden dolayı üzüldüklerini söyleyen Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Bunları söylerken de malumunuz geçenlerde tüm basında yayınlandı, özellikle denetçilere karşı ara ara şiddetle karşılaşıyoruz. Bu hepimizi çok üzüyor çünkü oradaki arkadaşlarımızın asıl amacı dediğimiz gibi halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi. Bu anlamda da halkımızı bir hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Bizim tek hedefimiz var, doğru, düzgün ve vatandaşımızın lehine üretim yapan bütün arkadaşlarımızın yanındayız. Tersini yapanların da her zaman olduğu gibi devletimizle beraber karşılarında durmaya devam edeceğiz. Buradan 16 ekiple bugün dağılım yapılacak. İki ayrı merkez ilçemiz burada. Arkadaşlarımız bu saatlerde başlayacaklar ve restoran ve kafeterya olduğu için, akşam 9-10’a kadar denetleme faaliyetlerimiz devam edecek. Gün içerisinde de 200-250 civarında denetimi gerçekleştirmiş olacağız.”

PARTNERGönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...Gönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...
Polis ve Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıPolis ve Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
8 milyon asgari ücretli zamma kilitlendi8 milyon asgari ücretli zamma kilitlendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da haldeki bir iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da oto pazarda silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Son dakika Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar! Otomobile ateş açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Kazı çalışmalarında bulunan buğday taneleri tam 4 bin 500 yıllık çıktı

Kazıda bulundu, TÜBİTAK'ta incelendikten sonra gerçek ortaya çıktı

Yedikleri şey hayatlarını kararttı... Milyonda bir görülen bakteri nedeniyle yasam savaşı veriyorlar

Yedikleri şey hayatlarını kararttı... Hepimizin başına gelebilir

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Operasyonlar peş peşe yapılıyor

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Gümüşhane'de gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı: Uzaylılar mı geliyor?

Gümüşhane'de heyecanlandıran görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.