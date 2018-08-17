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Kayseri'de 17 FETÖ sanığına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, aralarında örgütün sözde 'bölge talebe mesulü', 'eyalet üniversite mesulü', 'yurtların sorumlu ablası' ve 'örgüt evlerinin ablası' oldukları iddiasıyla yargılanan, 7’si tutuklu 17 sanığa 5 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, aralarında örgütün sözde 'bölge talebe mesulü', 'eyalet üniversite mesulü', 'yurtların sorumlu ablası' ve 'örgüt evlerinin ablası' oldukları iddiasıyla yargılanan, 7’si tutuklu 17 sanığa 5 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Yargılama sonucu 1'i Afganistan uyruklu 2 sanık ise tutuklandı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Havvanur Karabay, Hümeyra Koçak, Kübra Doğu, Leyla Sarak, Miyase Nur Ay ve Saliha Koç ile tutuksuz sanıklar Asiye T., Betül G., Cansu K., Afganistan uyruklu Maryam S., Mehtap A., Merve A., Özge E., Sevgi A. ve Tuğba Y. hazır bulundu. Tutuklu sanık Funda Çetindere tutuklu bulunduğu Malatya Cezaevi’nden, tutuksuz sanık Huriye D. ise Sakarya'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.
1'İ AFGANİSTAN UYRUKLU 2 SANIK TUTUKLANDI
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanıklar Funda Çetindere, Leyla Sarak, Saliha Koç ve Miyase Nur Ay'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Özge E.’nin de aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılarak, tutuklanmasına karar verdi. Aynı davada tutuklu yargılanan Havvanur Karabay, Kübra Doğu ve Hümeyra Koçak ise 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Afganistan uyruklu Maryam S.'nin ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılarak, tutuklanmasına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Betül G.’yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıl 10 ay, tutuksuz sanıklar Cansu K., Huriye D., Mehtap A., Merve A., Sevgi A. , Asiye T. ve Tuğba Y.’yi ise aynı suçtan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Afganistan uyruklu Maryam S., kararın açıklanmasının ardından baygınlık geçirdi.

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