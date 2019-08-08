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Kayseri’de 18 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 00:13 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Edinilen bilgiye göre kaza, İlyaslı Mahallesi Yular mevkiinde meydana geldi.

Kayseri’de 18 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, İlyaslı Mahallesi Yular mevkiinde meydana geldi. S.Ö. idaresindeki 38 D 4984 plakalı işçi servisi ile M.K.’nin kullandığı 38 D 4566 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada minibüste bulunan sürücü ile birlikte K.Ç., Y.B., F.C.S., İ.A., B.T., E.S., H.T.L., M.K., T.T., M.Ö., C.S., A.S., H.K. ile kamyonette bulunan sürücü ile birlikte F.K., B.Ö., F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan feci kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle minibüsün ve kamyonetin savrulduğu görülüyor.

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