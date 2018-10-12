Kayseri'de 19 bin kaçak ilaç ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yurt dışından cinsel gücü artırıcı kaçak ilaç getiren Suriyeli A.A. gözaltına alındı.
KOM ekipleri, yurt dışından bir kısmı cinsel gücü artırıcı olmak üzere çok sayıda kaçak ilaç getirerek Kayseri'de satan Suriye uyruklu A.A.'nın iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında, 19 bin kaçak ilaç ele geçirildi, A.A. gözaltına alındı. Kaçak ilaçlar da adli emanete teslim edildi.
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