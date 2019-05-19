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Kayseri'de 19 Mayıs, coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.

Kayseri'de 19 Mayıs, coşkuyla kutlandı

Yasin DALKILIÇ- Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.
Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100'üncü yıl dönümünde, Atatürk Spor Kompleksi'nde kutlama töreni yapıldı. Törene Vali Şehmus Günaydın, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutan Tuğgeneral Ercan Teke, kaymakamlar, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende halk oyunları gösterileri ile jimnastik gösterileri ilgiyle izlendi. Sırtlarında şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu tekvando elbiselerini giyen sporcuların, oyuncak tabancalarla yaptığı gösteri ise dikkat çekti. Gösteri kapsamında bir sporcu, kendisine silah çeken 3 kişiyi etkisiz hale getirdi. Kutlamalarda farklı branşlarda dereceye giren sporculara ödül verildi. 19 Mayıs kutlamaları, protokolün alanda kurulan stantları gezmesi ile sona erdi.

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