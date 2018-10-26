HABER

Kayseri'de 2 ayrı zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 10:47 | Son Güncelleme

Kayseri'de 2 ayrı zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi yolunda yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi.

Kayseri'de 2 ayrı zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi yolunda yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada 20 araç birbirine girdi. Yoğun tipi ve kaygan zemin sonrası, kontrolünü kaybeden araçlar kazalara neden oldu. Ayrı ayrı yaşanan zincirleme trafik kazalarında 20 araç birbirine girdi. Maddi hasarla sonuçlanan kazalar sonrası bölgeye gelen ekipler temizlik çalışması yaptı. Görüntü Dökümü ----------------- -Zincirleme kazalardan görüntü -Maddi hasar oluşan araçlar -Karlı bölgelerden görüntü -Diğer genel- detay görüntüler Haber- Kamera Olcay DÜZGÜNKAYSERİ (DHA) (Tür: Yurt)

PARTNERBu resimdeki garipliği fark ettiniz mi?Bu resimdeki garipliği fark ettiniz mi?
Çete liderinin evinden, cezaevinin krokisi çıktıÇete liderinin evinden, cezaevinin krokisi çıktı
Hastaya eczanede dayak iddiasıHastaya eczanede dayak iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

18 yerinden bıçakladı! İfadesi şoke etti

18 yerinden bıçakladı! İfadesi şoke etti

Şizofreni hastasının takıntısı İstanbul'un bilinmeyenlerini açığa çıkardı

Şizofreni hastasının takıntısı İstanbul'un bilinmeyenlerini açığa çıkardı

TEM'de feci son! Bu detay 'pes' dedirtti

TEM'de feci son! Bu detay 'pes' dedirtti

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.