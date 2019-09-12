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Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi, adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de dün DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de dün DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada, terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüt içi haberleşme programını kullandığı belirlenen Suriye uyruklu H.E., M.J.A. ve A.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Poliste sorguları tamamlanan şüphelilerden H.E. ve M.J.A. adliyeye sevk edilirken, A.E.'nin sorgusu devam ediyor.

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