Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, meslekten ihraç edilen eski öğretmen Gülcan A., tutuklu yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gülcan A. kararla birlikte tahliye ettirilirken, aynı mahkemede aynı suçlamayla görülen başka bir dosyanın tutuksuz sanığı olan Aytemiz K.'ye de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davanın duruşmasında Gülcan A. hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Gülcan A. son savunmasında, "İlk önce Aydın'da, öğretmen olarak bu yapıya ait dershanede görev yaptım. Eşimin tayini nedeniyle Kayseri'ye geldim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. İddianamedeki 'ByLock' delilleri bana ait değil. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum'' dedi. Mahkeme Gülcan A.'yı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, tahliye etti.

Aynı mahkemede FETÖ/PDY örgütüne yönelik görülen ikinci davada hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Aytemiz K. de tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi. Mahkeme, sanık Aytemiz K.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

