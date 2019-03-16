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Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 5 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi adliyede

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 5 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 5 ev ve iş yerinden hırsızlık yapanları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Metin K. (27) ve Mehmet A. (20) olduğunu belirledi. Metin K. ve Mehmet A., yaşadıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine götürüldü. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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