HABER

Kayseri'de 2 mahalleden 11 evi soyanlar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 12:05 | Son Güncelleme

KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı hırsızlıkla mücadele kapsamında başlattığı operasyonda 11 olayı aydınlattı.

Kayseri'de 2 mahalleden 11 evi soyanlar tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Jandarma Komutanlığı hırsızlıkla mücadele kapsamında başlattığı operasyonda 11 olayı aydınlattı. Gözaltına alınan 4 hırsızlık süphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Gesi mahallesinde 4 ve Kayabağ mahallesinde 7 evde hırsızlık yaptıklarını belirledikleri Y.P., C.Y., E.K. ve H.K.'yi gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelilerinin evlerinde yapılan aramada çalmış oldukları eşyalar ve hırsızlıkta kullandıkları ekipmanlar ele geçirildi. 11 evden hırsızlık şüphesiyle adliyeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Başta ne olduğunu bile anlamadılar! Gerçek kazınca ortaya çıktı Başta ne olduğunu bile anlamadılar! Gerçek kazınca ortaya çıktı
Nakliyeci, tefeciden aldığı 6 bin TL'yi ödeyemediği için öldürülmüşNakliyeci, tefeciden aldığı 6 bin TL'yi ödeyemediği için öldürülmüş
Tokat'ta 708 şişe sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi tutuklandıTokat'ta 708 şişe sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Taksim'de genç kıza iğrenç teklif!

Akılalmaz olay! Drone ile korkutup öyle bir şey yaptılar ki...

Akılalmaz olay! Drone ile korkutup öyle bir şey yaptılar ki...

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var

Her gören maket sanıyor

Her gören maket sanıyor

Şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı

Şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.