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Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Muhammed KISIR/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, Tomarza ilçesine bağlı Güzelce Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İbiş Erbay (69) yönetimindeki 38 TT 106 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kubilay Kebeli yönetimindeki 38 BB 781 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler İbiş Erbay, Kubilay Kebeli ile yolcular Koray Kebeli (30), Gaim Kebeli (55), Gaim Can Kebeli (5), Yurdagül Kebeli (30) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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