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Kayseri'de 20 kişi sahte alkolden zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de dün gece katıldıkları asker eğlencesinden sonra sahte alkol içerek zehirlenen 20 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de dün gece katıldıkları asker eğlencesinden sonra sahte alkol içerek zehirlenen 20 kişi, hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen 14 kişi taburcu edilirken, 6'sının yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Olay, dün gece merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kocasinan ilçesinde oturan T.A.'nın evinde asker eğlencesine katılan 20 kişilik arkadaş grubu, daha sonra alkol almak için Mimarsinan Mahallesi'ndeki seyir alanına geldi. İddiaya göre, burada sahte alkol içen grup, bir süre sonra alandan ayrılmaya başladı. Ancak gruptan ayrılan 6 kişi, evlerine dönerken rahatsızlandı. Baş dönmesi ve bulanık görme şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen 6 kişiden 3'ü Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde, diğer 3 kişi ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Alanda bulunan ve bir süre sonra rahatsızlanan 14 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Tedavileri yapılan 14 kişi taburcu edilirken, 6 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, seyir alanı çevresinde incelemede bulundu.

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