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Kayseri'de 20 okulun temizlik ve bakımını hükümlüler yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 20 okulun temizlik, bakım ve onarım işleri, denetimli serbestlik tedbiri altındaki 30 hükümlü tarafından yapılacak.

Kayseri'de 20 okulun temizlik ve bakımını hükümlüler yapacak

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 20 okulun temizlik, bakım ve onarım işleri, denetimli serbestlik tedbiri altındaki 30 hükümlü tarafından yapılacak.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce, kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan ikili işbirliği protokolleri çerçevesinde Kayseri'de 45 kamu kurumunda 279 hükümlü tarafından bakım onarım faaliyetleri sürdürülüyor. Proje hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında da Kocasinan ilçesinde belirlenen 20 okulun bakım ve onarım faaliyetlerine başlandığını söyledi. Akın, proje kapsamında 30 hükümlünün, Kayseri'de pilot okul olarak belirlenen Sümer Fen Lisesi'nde çalışmaya başladığını, hükümlülerin, 15 günlük sömestir tatili boyunca diğer okulların da temizlik ve bakımını gerçekleştireceğini belirtti.

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Kayseri'de 20 okulun temizlik ve bakımını hükümlüler yapacakKayseri'de 20 okulun temizlik ve bakımını hükümlüler yapacak

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