Kayseri'de 2016'da 15 askerin şehit edildiği, 54 askerin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada, saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
GÜNCEL
HABERLERİ
|
19.04.2019 12:38 | Son Güncelleme
Kayseri'de 2016'da 15 askerin şehit edildiği, 54 askerin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada, saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bunlar da ilginizi çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum