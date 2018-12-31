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Kayseri'de 2018'de bin 980 terör davası görüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de terör davalarına bakan Kayseri 2'nci ve 4'üncü Ağır Ceza mahkemelerinde bu yıl toplam bin 980 terör davası görüldü. Önceki yıllardan devreden ve aralarında terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK ile DEAŞ davalarının da olduğu davalardan bin 782'si karara bağlandı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de terör davalarına bakan Kayseri 2'nci ve 4'üncü Ağır Ceza mahkemelerinde bu yıl toplam bin 980 terör davası görüldü. Önceki yıllardan devreden ve aralarında terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK ile DEAŞ davalarının da olduğu davalardan bin 782'si karara bağlandı. 198 dosya ise 2019 yılına devretti.
Kayseri Adliyesi'nde bulunan 5 ağır ceza mahkemesinden 2'nci ve 4'ncü ağır ceza mahkemeleri, terör davalarına bakıyor. Bu yıl Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör suçundan görülen dava sayısı, daha önceden açılarak, devredenler ile birlikte bin 78 oldu. Davalardan bin 27'si karara bağlanırken, 51'inin görülmesine 2019 yılında da devam edilecek.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne ise 2018 yılında FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütleri ile ilgili 618 dava açıldı. 2017 yılından devreden terör suçu dava dosyaları ile birlikte bu sayı 902'ye çıktı. 755 dava dosyası karara bağlanırken, 2019 yılına devreden dosya sayısı 147 oldu.

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