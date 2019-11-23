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Kayseri'de 2019'da 105 fosil bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:12 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan ve Barsama bölgesi ile devam eden kazı çalışmalarının bu yılki süresi tamamlandı.

Yasin DALKILIÇ- Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan ve Barsama bölgesi ile devam eden kazı çalışmalarının bu yılki süresi tamamlandı. Uzman Antropolog Ömer Dağ, 2019 yılında Barsama ve Yamula Barajı kıyısında farklı boyut ve türde 105'e yakın fosil parçası bulduklarını söyledi.
Geçen yıl Eylül ayında Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çoban tarafından dev fosil parçasının bulunmasıyla başlayan kazı çalışmalarının bu yılki süresi mevsimsel şartlar nedeniyle sona erdi. Bu yıl Yamula Barajı kıyısında ve Barsama bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık 105'e yakın fosil çıkarıldı. Kazılarda fil, üç toynaklı at, gergedan, bovidae, zürafa ve boş boynuzlu canlılara ait fosiller bulundu. Kazı çalışmaları sonrası alçı ceket yönetimi ile çıkarılan fosiller, Bilim Merkezi'nde incelenmeye ve temizlenmeye alındı.
'FOSİLLER ÜZERİNDEKİ TOPRAKLAR TEMİZLENİYOR'
Fosilleri güçlendirerek müzede sergilemeye hazırlayan Uzman Antropolog Ömer Dağ, 2019 yılının kendileri için verimli geçtiğini belirtti. Dağ, çalışmalarda çok önemli ve farklı türlerde fosillere ulaştıklarını söyleyerek, "6 ay süren saha çalışmamız sona erdi ve laboratuvarda çalışmalarımız başladı. Bulduğumuz 7,5 milyon yıllık fosiller alçı ceket yöntemi ile çıkarıldı ve laboratuvara getirildi. Önce fosillere çıkardığımız alçıları temizleyip yapıştırıcıyla güçlendiriyoruz. Fosiller üzerindeki topraklar temizleniyor ve gerçek tabaka ortaya çıkarılıyor. Bulduğumuz fosiller, dünyanın ve uzmanların dikkatini çekti. Gün yüzüne çıkarılan fosillerin birçoğu türünün tek örneğidir" dedi.
'KAZILARDA FİLLERİN ATASI VE 3 TOYNAKLI ATLARA AİT FOSİLLER BULDUK'
Yamula ve Barsama bölgesinde 7,5 milyon yıllık lokaliteyi kazdıklarını ifade eden Dağ, "Yamula Barajı kıyısında yaptığı kazılarda genelde fillerin atası ve 3 toynaklı atlara ait fosiller bulduk. Barsama bölgesinde yapılan kazılarda ise boş boynuzlular, zürafa, gergedan fosilleri bulundu. 2020 yılında da merkez Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde kazı çalışmaları yapacağız" diye konuştu.
'FOSİLLERİN ÜZERİNE ÖZEL HAZIRLANAN KARIŞIMLAR SÜRÜLÜYOR'
Bilim Merkezindeki laboratuvarda fosillerin aseton ve prolit karışımla güçlendirilip temizlendiğine dikkat çeken uzman antropolog Ömer Dağ, şöyle konuştu:
"Alçı ceketlerden çıkarılan fosillerin üzerine özel hazırlanan karışımlar sürülüyor. Bu karışımlar kırılganlığı önlemek için yapılıyor. Fosillerin topraktan çıkarılmasıyla fosil içindeki su buharlaşıp uçuyor. Var olan çatlaklarını kapatmak ve fosilin topraklaşmasını engellemek için hazırlanan karışım fosillere sürülüyor. Karışımda yapıştırıcı özellikli ürün fosilin içine girerken, aseton uçup gidiyor. Güçlendirme ve temizlenme işlemi tamamlanan fosil daha sonra sergilenmeye hazır ediliyor."

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